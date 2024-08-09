Курс валют на 9 августа: гривна незначительно ослабела

Национальный банк Украины на сегодня установил официальный курс гривны на уровне - 40,9926 грн/долл., что девальвировало гривну на 1 копейку, сообщает УНН со ссылкой на НБУ.

Детали

Официальный курс доллара составляет 40,99 грн/долл. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне 44,80 грн/евро.

Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 9:15 утра:

- Доллар можно купить за 41,30 грн, а продать за 40,85 в банках.

- Евро можно купить за 45,20 грн, а продать за 44,60 грн в банках.

- В обменниках доллар торгуется по курсу 41,20-41,30 грн, а евро - по 44,95-45,15 грн.

- На межбанке курсы составляют соответственно 40,92-40,96 грн/долл. для доллара и 44,57-44,60 грн/евро для евро.

Напомним

За два месяца банки получили более 7,3 тыс. заявок на кредитование проектов по восстановлению энергетической инфраструктуры. Одобрено заявки на сумму почти 4 млрд грн, из которых 607 млн грн уже используются бизнесом.