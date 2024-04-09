Курс валют на 9 апреля: гривна девальвировала на 14 копеек

На сегодня Национальный банк установил официальный курс гривны на уровне 38,9882грн/долл., что девальвировало ее на 14 копеек сообщает УНН с ссылкой на НБУ.

Детали

Официальный курс доллара составляет 38,98 грн/долл. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне 42,20 грн/евро.

Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 9:10 утра:

Доллар можно купить за 39,30 грн, а продать за 38,85 в банках.

Евро можно купить за 42,85 грн, а продать за 42,20 грн в банках.

В обменниках доллар торгуется по курсу 39,24-39,35 грн, а евро - по 42,70-42,85 грн.

На межбанке курсы составляют соответственно 38,96-38,99 грн/долл. для доллара и 42,28-42,31 грн/евро для евро.

Напомним,

По уровню заработной платы Украина заняла 107 место в общем рейтинге стран. Швейцария со среднемесячной заработной платой $8 111 возглавила список.