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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Убийство подростка на станции фуникулера в Киеве: прокуратура будет ходатайствовать о содержании под стражей для подозреваемого
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Налоги на воздух, плохую погоду и сон: недовольные властью украинцы предложили Гетманцеву свои варианты сборов (ВИДЕО)
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ДОТ может отказаться от услуг еще одного поставщика продуктов питания для ВСУ: детали
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Совладелец Sevotech Хорошаев просит Зеленского и Умерова забрать в Словакии снаряды для МОУ (видеообращение)
5 апреля 2024, 18:30  •  205821 просмотра

Совладелец Sevotech Хорошаев просит Зеленского и Умерова забрать в Словакии снаряды для МОУ (видеообращение)

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Андрей Новак: в Украине 135 видов налоговых взысканий, это побуждает предпринимателей переходить "в тень"
5 апреля 2024, 11:13  •  193119 просмотра

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5 апреля 2024, 09:38  •  182915 просмотра

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2 апреля 2024, 04:45  •  450563 просмотра

Курс валют на 9 апреля: гривна девальвировала на 14 копеек

Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на уровне 38,9882 UAH/USD, девальвировав ее на 14 копеек.

Экономика •   •  12016 просмотра
Курс валют на 9 апреля: гривна девальвировала на 14 копеек

Налоги на воздух, плохую погоду и сон: недовольные властью украинцы предложили Гетманцеву свои варианты сборов (ВИДЕО)

Украинцы выражали недовольство налоговой политикой в стране и с сарказмом предлагали новые налоги вроде на воздух, плохую погоду, сон и даже налог на сам налог.

Экономика •   •  37996 просмотра
Эксклюзив
Налоги на воздух, плохую погоду и сон: недовольные властью украинцы предложили Гетманцеву свои варианты сборов (ВИДЕО)

В Греции уже зафиксировали 70 лесных пожаров

В Ларисе, Греция, вспыхнул лесной пожар, по всей стране зарегистрировано 70 пожаров, 57 локализованы и 13 продолжаются, причины которых выясняются.

Криминал и ЧП •   •  10620 просмотра
В Греции уже зафиксировали 70 лесных пожаров

россияне ночью и утром обстреляли две громады Сумщины: прозвучало более 50 взрывов

Ночью и утром россияне обстреляли две общины в Сумской области, зафиксировано более 50 взрывов.

Общество •   •  13651 просмотра
россияне ночью и утром обстреляли две громады Сумщины: прозвучало более 50 взрывов

Ночью БПЛА атаковали учебный авиационный центр в воронежской области - росСМИ

Два БПЛА атаковали и повредили борисоглебский авиационный учебный центр в воронежской области россии.

Новости Мира •   •  12380 просмотра
Ночью БПЛА атаковали учебный авиационный центр в воронежской области - росСМИ

ЕС официально сообщил о согласовании продления либерализации торговли с Украиной с ограничениями: что предполагается

ЕС согласился продлить приостановление ввозных пошлин и квот на украинский экспорт в ЕС до 5 июня 2025 года, одновременно усилив защитные меры для чувствительных сельскохозяйственных продуктов, таких как мясо птицы, яйца, сахар, овес, кукуруза, крупы и мед.

Экономика •   •  15032 просмотра
ЕС официально сообщил о согласовании продления либерализации торговли с Украиной с ограничениями: что предполагается

Оккупанты за сутки ударили по около 20 населенным пунктам Харьковщины: пострадал 64-летний мужчина

Российские войска за прошедшие сутки обстреляли около 20 населенных пунктов Харьковской области. В результате удара по Волчанску пострадал 64-летний мужчина.

Война •   •  14301 просмотра
Оккупанты за сутки ударили по около 20 населенным пунктам Харьковщины: пострадал 64-летний мужчина

В Запорожье прогремел взрыв

В Запорожье, Украина, произошел взрыв после предупреждений о потенциальной атаке баллистических ракет с востока.

Война •   •  15035 просмотра
В Запорожье прогремел взрыв

Львовскую область ночью атаковали "шахеды", но были сбиты, обломки повредили объект критической инфраструктуры - ОВА

Вражеские беспилотники атаковали Львовскую область, но все они были сбиты силами противовоздушной обороны, хотя обломки повредили объект инфраструктуры, вызвав пожар, который удалось быстро потушить без жертв.

Война •   •  13475 просмотра
Львовскую область ночью атаковали "шахеды", но были сбиты, обломки повредили объект критической инфраструктуры - ОВА

Ночью враг снова атаковал Одесскую область, есть повреждения, но без жертв - Кипер

российские ударные беспилотники ночью нанесли удар по Одесской области, повредив частный дом и линию электропередач, но обошлось без жертв.

Война •   •  13856 просмотра
Ночью враг снова атаковал Одесскую область, есть повреждения, но без жертв - Кипер