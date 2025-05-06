Курс валют на 6 мая: гривна укрепляется
Киев • УНН
Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на уровне 41,6036 грн/долл, что на 10 копеек крепче. Курс евро составляет 47,18 грн, а злотого - 11,03 грн.
Национальный банк Украины на сегодня установил официальный курс гривны на уровне 41,6036 грн/долл., что укрепило гривну на 10 копеек, сообщает УНН со ссылкой на данные НБУ.
Детали
Официальный курс доллара составляет 41,60 грн/долл. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне 47,18 грн/евро. А официальный курс злотого составляет 11,03 грн/злотый.
Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 09:00:
- в банках доллар
торгуется по курсу 41,90-41,30 грн, евро по 47,60-47,00 грн, злотый по
11,30-10,65 грн;
- в обменниках доллар
торгуется по курсу 41,40-41,27 грн, евро - по 47,30-47,10 грн, злотый по
11,05-10,93 грн;
- на межбанке курсы
составляют соответственно 41,53-41,56 грн/долл. и 47,15-47,18 грн/евро.
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