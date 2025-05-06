Курс валют на 6 травня: гривня зміцнюється
Київ • УНН
Національний банк України встановив офіційний курс гривні на рівні 41,6036 грн/дол, що на 10 копійок міцніше. Курс євро становить 47,18 грн, а злотого - 11,03 грн.
Національний банк України на сьогодні встановив офіційний курс гривні на рівні 41,6036 грн/дол., що зміцнило гривню на 10 копійок, повідомляє УНН з посиланням на дані НБУ.
Деталі
Офіційний курс долара становить 41,60 грн/дол. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні 47,18 грн/євро. А офіційний курс злотого становить 11,03 грн/злотий.
Згідно із даними на профільних сайтах, станом на 09:00:
- у банках долар
торгується за курсом 41,90-41,30 грн, євро за 47,60-47,00 грн, злотий за
11,30-10,65 грн;
- в обмінниках долар
торгується за курсом 41,40-41,27 грн, євро - за 47,30-47,10 грн, злотий за
11,05-10,93 грн;
- на міжбанку курси
становлять відповідно 41,53-41,56 грн/дол. та 47,15-47,18 грн/євро.
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