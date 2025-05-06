Курс валют на 6 травня: гривня зміцнюється

$41.710.11
47.310.23
ukenru
Що подарувати на День матері: найкращі ідеї подарунків
05:57 • 3572 перегляди

Що подарувати на День матері: найкращі ідеї подарунків

04:48 • 8084 перегляди

День піхоти ЗСУ: роль піхотинців під час війни проти рф

Ексклюзив
04:00 • 12161 перегляди

Кабмін досі не володіє результатами аудиту НАБУ: робота Комісії триває вже понад пів року

Ексклюзив
5 травня, 14:12 • 39348 перегляди

Місія залишитись. Експерт пояснив, чому Дума вдається до маніпуляцій щодо законопроєкту про реформу АРМА

5 травня, 09:24 • 143755 перегляди

Заборонено в'їзд в Україну: що відомо про ультраправого переможця першого туру виборів у Румунії Сіміона

5 травня, 08:41 • 116995 перегляди

Курська операція досягла більшості поставлених цілей - Сирський

Ексклюзив
5 травня, 06:29 • 178108 перегляди

Порушення дихання уві сні: як розпізнати, діагностувати та лікувати апное

Ексклюзив
5 травня, 06:08 • 179795 перегляди

Тиждень глибоких змін і творчих можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 5–11 травня

3 травня, 09:33 • 176177 перегляди

Україна сподівається прийняти радників з нацбезпеки США, Британії, Франції та ФРН - Зеленський

Ексклюзив
3 травня, 06:30 • 190256 перегляди

Інсульт у дітей: лікар пояснив, як часто виникає та чи можна повністю відновитися після нього

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Погода
+9°
1м/с
73%
750 мм
Популярнi новини

На Полтавщині школяр помер на уроці фізкультури

5 травня, 21:58 • 4564 перегляди

В Угорщині на згаслому вулкані виявили скарби віком 3400 років

5 травня, 23:26 • 6738 перегляди

Вночі москву атакували безпілотники: що відомо про наслідки

5 травня, 23:52 • 16788 перегляди

"Сьогодні наступу не буде": бійці ЗСУ зірвали спробу просування окупантів на Покровському напрямку

02:03 • 7994 перегляди

Ракетний корабель з "Калібрами" вийшов з акваторії Чорного моря - ВМС ЗСУ

03:22 • 10729 перегляди
Публікації

Що подарувати на День матері: найкращі ідеї подарунків

05:57 • 3564 перегляди

Наука, що годує Україну: як розвиток українського тваринництва забезпечує продовольчу безпеку держави?

5 травня, 13:53 • 74870 перегляди

Заборонено в'їзд в Україну: що відомо про ультраправого переможця першого туру виборів у Румунії Сіміона

5 травня, 09:24 • 143752 перегляди

Порушення дихання уві сні: як розпізнати, діагностувати та лікувати апное
Ексклюзив

5 травня, 06:29 • 178106 перегляди

Тиждень глибоких змін і творчих можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 5–11 травня
Ексклюзив

5 травня, 06:08 • 179793 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Олена Зеленська

Папа Франциск

Біньямін Нетаньяху

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Німеччина

Чеська Республіка

Реклама
УНН Lite

Netflix випустив тизер фінального сезону "Гри в кальмара": дата виходу

05:16 • 2600 перегляди

Колишній чоловік блогерки Саші Бо одружується вдруге

5 травня, 20:19 • 12443 перегляди

Шон Пенн: Трамп, як "ревнивий вбивця", може знищити світ через власні амбіції

5 травня, 08:45 • 77136 перегляди

Леді Гага звернулася до фанатів після спроби теракту на наймасштабнішому концерті співачки в Ріо-де-Жанейро

5 травня, 08:03 • 75812 перегляди

"Громовержці" від Marvel розпочали літній сезон прокату з $162 млн зборів у світі

5 травня, 07:50 • 81895 перегляди
Актуальне

Facebook

MIM-104 Patriot

Фокс Ньюс

The Guardian

Безпілотний літальний апарат

Курс валют на 6 травня: гривня зміцнюється

Київ • УНН

 • 158 перегляди

Національний банк України встановив офіційний курс гривні на рівні 41,6036 грн/дол, що на 10 копійок міцніше. Курс євро становить 47,18 грн, а злотого - 11,03 грн.

Курс валют на 6 травня: гривня зміцнюється

Національний банк України на сьогодні встановив офіційний курс гривні на рівні 41,6036 грн/дол., що зміцнило гривню на 10 копійок, повідомляє УНН з посиланням на дані НБУ.

Деталі

Офіційний курс долара становить 41,60 грн/дол. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні 47,18 грн/євро. А офіційний курс злотого становить 11,03 грн/злотий.

Згідно із даними на профільних сайтах, станом на 09:00:

  • у банках долар торгується за курсом 41,90-41,30 грн, євро за 47,60-47,00 грн, злотий за 11,30-10,65 грн; 
    • в обмінниках долар торгується за курсом 41,40-41,27 грн, євро - за 47,30-47,10 грн, злотий за 11,05-10,93 грн; 
      • на міжбанку курси становлять відповідно 41,53-41,56 грн/дол. та 47,15-47,18 грн/євро.

        МВФ радить Україні у 2026 році підвищити ПДВ та податки на розкіш05.05.25, 13:05 • 8038 переглядiв

        Аліна Волянська

        Аліна Волянська

        ЕкономікаФінанси
        Національний банк України
        Україна
        Brent
        $61.10
        Bitcoin
        $94,349.80
        S&P 500
        $5,675.17
        Tesla
        $281.41
        Газ TTF
        $32.93
        Золото
        $3,368.34
        Ethereum
        $1,798.93