Курс валют на 6 травня: гривня зміцнюється

Національний банк України на сьогодні встановив офіційний курс гривні на рівні 41,6036 грн/дол., що зміцнило гривню на 10 копійок, повідомляє УНН з посиланням на дані НБУ.

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Офіційний курс долара становить 41,60 грн/дол. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні 47,18 грн/євро. А офіційний курс злотого становить 11,03 грн/злотий.

Згідно із даними на профільних сайтах, станом на 09:00:

у банках долар торгується за курсом 41,90-41,30 грн, євро за 47,60-47,00 грн, злотий за 11,30-10,65 грн;

в обмінниках долар торгується за курсом 41,40-41,27 грн, євро - за 47,30-47,10 грн, злотий за 11,05-10,93 грн;

на міжбанку курси становлять відповідно 41,53-41,56 грн/дол. та 47,15-47,18 грн/євро.

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