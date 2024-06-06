Курс валют на 6 июня: гривна укрепилась еще на 17 копеек

Национальный банк Украины на сегодня установил официальный курс гривны на уровне - 40,1254 грн/долл., что укрепило гривну на 17 копеек, сообщает УНН со ссылкой на НБУ.

Детали

Официальный курс доллара составляет 40,12 грн/долл.

Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне 43,60 грн/евро.Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 9: 10 утра:

Доллар можно купить за 40,80 грн, а продать за 40,25 в банках.

Евро можно купить за 44,47 грн, а продать за 43,70 грн в банках.

В обменниках доллар торгуется по курсу 40,53 - 40,65 грн, а евро−по 44,15-44,35 грн.

На межбанке курсы составляют соответственно 40,1-40,13 грн/долл. для доллара и 44,65-44,67 грн/евро для евро.

Напомним

В 2025 году реальная заработная плата в Украине превысит свой довоенный уровень из-за нехватки рабочей силы, вызванной миграцией и мобилизацией, что приведет к усилению конкуренции за квалифицированных работников и заставит работодателей повышать заработную плату.