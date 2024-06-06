Курс валют на 6 червня: гривня зміцнилась ще на 17 копійок
Київ • УНН
Національний банк України встановив офіційний курс гривні на рівні 40,1254 грн/долар, зміцнивши гривню на 17 копійок.
Національний банк України на сьогодні встановив офіційний курс гривні на рівні - 40,1254 грн/дол., що зміцнило гривню на 17 копійок, повідомляє УНН з посиланням на НБУ.
Деталі
Офіційний курс долара становить 40,12 грн/дол.
Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні 43,60 грн/євро.Згідно із даними на профільних сайтах, станом на 9:10 ранку:
- Долар можна купити за 40,80 грн, а продати за 40,25 у банках.
- Євро можна купити за 44,47 грн, а продати за 43,70 грн у банках.
- В обмінниках долар торгується за курсом 40,53−40,65 грн, а євро - за 44,15−44,35 грн.
- На міжбанку курси становлять відповідно 40,1−40,13 грн/дол. для долара та 44,65−44,67 грн/євро для євро.
Нагадаємо
У 2025 році реальна заробітна плата в Україні перевищить свій довоєнний рівень через брак робочої сили, викликаної міграцією і мобілізацією, що призведе до посилення конкуренції за кваліфікованих працівників і змусить роботодавців підвищувати заробітну плату.