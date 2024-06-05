Курс валют на 5 июня: гривна укрепилась на 19 копеек

Национальный банк Украины на сегодня установил официальный курс гривны на уровне 40,2948 грн/долл., что укрепило гривну на 19 копеек, сообщает УНН со ссылкой на данные НБУ.

Детали

Официальный курс доллара составляет 40,29 грн/долл. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне 43,76 грн/евро.

Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 9:10 утра:

Доллар можно купить за 41,00 грн, а продать за 40,50 в банках. Евро можно купить за 44,65 грн, а продать за 44,00 грн в банках.

В обменниках доллар торгуется по курсу 40,55-40,75 грн, а евро - по 44,20-44,49 грн.

На межбанке курсы составляют соответственно 40,24-40,28 грн/долл. для доллара и 44,73-44,76 грн/евро для евро.

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