Курс валют на 5 червня: гривня зміцнилась на 19 копійок
Київ • УНН
Національний банк України встановив офіційний курс гривні на рівні 40,2948 грн/долар, зміцнивши гривню на 19 копійок.
Національний банк України на сьогодні встановив офіційний курс гривні на рівні 40,2948 грн/дол., що зміцнило гривню на 19 копійок, повідомляє УНН з посиланням на дані НБУ.
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Офіційний курс долара становить 40,29 грн/дол. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні 43,76 грн/євро.
Згідно із даними на профільних сайтах, станом на 9:10 ранку:
- Долар можна купити за 41,00 грн, а продати за 40,50 у банках. Євро можна купити за 44,65 грн, а продати за 44,00 грн у банках.
- В обмінниках долар торгується за курсом 40,55-40,75 грн, а євро - за 44,20-44,49 грн.
- На міжбанку курси становлять відповідно 40,24-40,28 грн/дол. для долара та 44,73-44,76 грн/євро для євро.
Валютна лібералізація коштуватиме Україні близько 5-5,5 млрд доларів - Пишний 07.05.24, 20:50 • 92906 переглядiв