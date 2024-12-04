Курс валют на 4 декабря: гривна продолжает падать
Киев • УНН
НБУ установил официальный курс гривны на уровне 41,6972 грн/долл, что на 4 копейки больше. В банках доллар можно купить за 41,95 грн, евро - за 44,30 грн.
Национальный банк Украины на сегодня установил официальный курс гривны на уровне - 41,6972 грн/долл., что девальвировало гривну на 4 копейки, сообщает УНН со ссылкой на НБУ.
Детали
Официальный курс доллара составляет 41,69 грн/долл. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне 43,80 грн/евро.
Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 9: 15 утра:
- Доллар можно купить за 41,95 грн, а продать за 41,45 в банках.
- Евро можно купить за 44,30 грн, а продать за 43,60 грн в банках.
- В обменниках доллар торгуется по курсу 41,78−41,83 грн, а евро — по 44,10 -44,25 грн.
- На межбанке курсы составляют соответственно 41,68-41,70 грн/долл. для доллара и 43,85-43,86 грн/евро для евро.
Напомним
Верховная Рада приняла в целом Законопроектт, который предусматривает, что полномочия долгового агентства Украины будет осуществлять Министерство финансов, что позволит получить кредит в 50 млрд долларов от G7, а также позволит не возвращать этот кредит, если не получит репараций от рф