Курс валют на 4 декабря: гривна продолжает падать

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НБУ установил официальный курс гривны на уровне 41,6972 грн/долл, что на 4 копейки больше. В банках доллар можно купить за 41,95 грн, евро - за 44,30 грн.

Национальный банк Украины на сегодня установил официальный курс гривны на уровне - 41,6972 грн/долл., что девальвировало гривну на 4 копейки, сообщает УНН со ссылкой на НБУ.

Детали

Официальный курс доллара составляет 41,69 грн/долл. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне 43,80 грн/евро. 

Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 9: 15 утра: 

- Доллар можно купить за 41,95 грн, а продать за 41,45 в банках. 

- Евро можно купить за 44,30 грн, а продать за 43,60 грн в банках. 

- В обменниках доллар торгуется по курсу 41,78−41,83 грн, а евро — по 44,10 -44,25 грн. 

- На межбанке курсы составляют соответственно 41,68-41,70 грн/долл. для доллара и 43,85-43,86 грн/евро для евро.

Напомним 

Верховная Рада приняла в целом Законопроектт, который предусматривает, что полномочия долгового агентства Украины будет осуществлять Министерство финансов, что позволит получить кредит в 50 млрд долларов от G7, а также позволит не возвращать этот кредит, если не получит репараций от рф

Ирина Колесник

Ирина Колесник

Экономика
ministerstvo-finansiv-ukrainaМинистерство финансов Украины
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