Курс валют на 4 августа: гривна девальвировала
Киев • УНН
Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на уровне 41,7644 грн/долл., что означает девальвацию на 5 копеек. Курс евро составляет 47,64 грн/евро, а злотого – 11,14 грн/злот.
Национальный банк Украины на сегодня установил официальный курс гривны на уровне 41,7644 грн/долл., что девальвировало гривну на 5 копеек, сообщает УНН со ссылкой на данные НБУ.
Детали
Официальный курс доллара составляет 41,76 грн/долл. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне 47,64 грн/евро.
А официальный курс злотого составляет 11,14 грн/злот.
Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 08:35:
- в банках доллар торгуется по курсу 41,97-41,47 грн, а евро по 48,45-47,55 грн, и злотый по 11,50-10,90;
- в обменниках доллар торгуется по курсу 41,60-41,67 грн, а евро - по 48,20-48,40 грн, и злотый по 11,21-11,39;
- на межбанке курсы составляют соответственно 41,80-41,83 грн/долл. и 48,33-48,35 грн/евро.
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Дополнение
Нацбанк сообщал, что в Украине с начала года предложение рабочей силы растет быстрее, чем спрос, однако дефицит рабочей силы будет оставаться значительным и будет сдерживать восстановление экономики на прогнозном горизонте. Зарплаты будут расти, но меньшими темпами.