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Курс валют на 4 серпня: гривня девальвувала

Київ • УНН

 • 24 перегляди

Національний банк України встановив офіційний курс гривні на рівні 41,7644 грн/дол., що означає девальвацію на 5 копійок. Курс євро становить 47,64 грн/євро, а злотого – 11,14 грн/злот.

Курс валют на 4 серпня: гривня девальвувала

Національний банк України на сьогодні встановив офіційний курс гривні на рівні 41,7644 грн/дол., що девальвувало гривню на 5 копійок, повідомляє УНН з посиланням на дані НБУ.

Деталі

Офіційний курс долара становить 41,76 грн/дол. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні 47,64 грн/євро.

А офіційний курс злотого становить 11,14 грн/злот.

Згідно із даними на профільних сайтах, станом на 08:35:

  • у банках долар торгується за курсом 41,97-41,47 грн, а євро за 48,45-47,55 грн, і злотий за 11,50-10,90;
    • в обмінниках долар торгується за курсом 41,60-41,67 грн, а євро - за 48,20-48,40 грн, і злотий за 11,21-11,39;
      • на міжбанку курси становлять відповідно 41,80-41,83 грн/дол. та 48,33-48,35 грн/євро.

        Як змінилась активність бізнесу в Україні в 2025 році: дані НБУ01.08.25, 14:57 • 2806 переглядiв

        Доповнення

        Нацбанк повідомляв, що в Україні з початку року пропозиція робочої сили зростає швидше, ніж попит, проте дефіцит робочої сили залишатиметься значним та стримуватиме відновлення економіки на прогнозному горизонті. Зарплати зростатимуть, але меншими темпами.

        Анна Мурашко

        ЕкономікаФінанси
        Національний банк України
        Україна