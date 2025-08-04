Курс валют на 4 серпня: гривня девальвувала

Національний банк України на сьогодні встановив офіційний курс гривні на рівні 41,7644 грн/дол., що девальвувало гривню на 5 копійок, повідомляє УНН з посиланням на дані НБУ.

Деталі

Офіційний курс долара становить 41,76 грн/дол. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні 47,64 грн/євро.

А офіційний курс злотого становить 11,14 грн/злот.

Згідно із даними на профільних сайтах, станом на 08:35:

у банках долар торгується за курсом 41,97-41,47 грн, а євро за 48,45-47,55 грн, і злотий за 11,50-10,90;

в обмінниках долар торгується за курсом 41,60-41,67 грн, а євро - за 48,20-48,40 грн, і злотий за 11,21-11,39;

на міжбанку курси становлять відповідно 41,80-41,83 грн/дол. та 48,33-48,35 грн/євро.

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Доповнення

Нацбанк повідомляв, що в Україні з початку року пропозиція робочої сили зростає швидше, ніж попит, проте дефіцит робочої сили залишатиметься значним та стримуватиме відновлення економіки на прогнозному горизонті. Зарплати зростатимуть, але меншими темпами.