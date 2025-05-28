Курс валют на 28 мая: гривна продолжает девальвировать

Национальный банк Украины на сегодня установил официальный курс гривны на уровне 41,6758 грн/долл., что девальвировало гривну на 10 копеек, сообщает УНН со ссылкой на данные НБУ.

Детали

Официальный курс доллара составляет 41,67 грн/долл. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне 47,31 грн/евро. А официальный курс злотого составляет 11,13 грн/злотый.

Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 09:00:

в банках доллар торгуется по курсу 41,79-41,30 грн, евро по 47,62-46,97 грн, злотый по 11,40-10,70 грн;

в обменниках доллар торгуется по курсу 41,40-41,47 грн, евро - по 47,20-47,36 грн, злотый по 11,00-11,13 грн;

на межбанке курсы составляют соответственно 41,59-41,65 грн/долл. и 47,24-47,30 грн/евро.

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