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Курс валют на 28 мая: гривна продолжает девальвировать

Киев • УНН

 • 484 просмотра

Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на уровне 41,6758 грн/долл. Курс евро составляет 47,31 грн, а курс злотого – 11,13 грн.

Курс валют на 28 мая: гривна продолжает девальвировать

Национальный банк Украины на сегодня установил официальный курс гривны на уровне 41,6758 грн/долл., что девальвировало гривну на 10 копеек, сообщает УНН со ссылкой на данные НБУ.

Детали

Официальный курс доллара составляет 41,67 грн/долл. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне 47,31 грн/евро. А официальный курс злотого составляет 11,13 грн/злотый.

Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 09:00:

  • в банках доллар торгуется по курсу 41,79-41,30 грн, евро по 47,62-46,97 грн, злотый по 11,40-10,70 грн;
    • в обменниках доллар торгуется по курсу 41,40-41,47 грн, евро - по 47,20-47,36 грн, злотый по 11,00-11,13 грн;
      • на межбанке курсы составляют соответственно 41,59-41,65 грн/долл. и 47,24-47,30 грн/евро.

        Усиление лимитов на переводы с карты на карту с июня: экономист опроверг мифы и объяснил на кого это повлияет28.05.25, 09:00 • 2194 просмотра

        Алина Волянская

        Алина Волянская

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