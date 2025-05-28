Курс валют на 28 травня: гривня продовжує девальвувати

Національний банк України на сьогодні встановив офіційний курс гривні на рівні 41,6758 грн/дол., що девальвувало гривню на 10 копійок, повідомляє УНН з посиланням на дані НБУ.

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Офіційний курс долара становить 41,67 грн/дол. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні 47,31 грн/євро. А офіційний курс злотого становить 11,13 грн/злотий.

Згідно із даними на профільних сайтах, станом на 09:00:

у банках долар торгується за курсом 41,79-41,30 грн, євро за 47,62-46,97 грн, злотий за 11,40-10,70 грн;

в обмінниках долар торгується за курсом 41,40-41,47 грн, євро - за 47,20-47,36 грн, злотий за 11,00-11,13 грн;

на міжбанку курси становлять відповідно 41,59-41,65 грн/дол. та 47,24-47,30 грн/євро.

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