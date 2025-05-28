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Посилення лімітів на перекази з картки на картку з червня: економіст спростував міфи та пояснив на кого це вплине
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Курс валют на 28 травня: гривня продовжує девальвувати

Київ • УНН

 • 584 перегляди

Національний банк України встановив офіційний курс гривні на рівні 41,6758 грн/дол. Курс євро становить 47,31 грн, а курс злотого – 11,13 грн.

Курс валют на 28 травня: гривня продовжує девальвувати

Національний банк України на сьогодні встановив офіційний курс гривні на рівні 41,6758 грн/дол., що девальвувало гривню на 10 копійок, повідомляє УНН з посиланням на дані НБУ.

Деталі

Офіційний курс долара становить 41,67 грн/дол. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні 47,31 грн/євро. А офіційний курс злотого становить 11,13 грн/злотий.

Згідно із даними на профільних сайтах, станом на 09:00:

  • у банках долар торгується за курсом 41,79-41,30 грн, євро за 47,62-46,97 грн, злотий за 11,40-10,70 грн;
    • в обмінниках долар торгується за курсом 41,40-41,47 грн, євро - за 47,20-47,36 грн, злотий за 11,00-11,13 грн;
      • на міжбанку курси становлять відповідно 41,59-41,65 грн/дол. та 47,24-47,30 грн/євро.

        Посилення лімітів на перекази з картки на картку з червня: економіст спростував міфи та пояснив на кого це вплине28.05.25, 09:00 • 2522 перегляди

        Аліна Волянська

        Аліна Волянська

        ЕкономікаФінанси
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