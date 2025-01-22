Курс валют на 22 января: доллар незначительно вырос в цене
Киев • УНН
НБУ установил официальный курс 42,17 грн/долл., что на 1 копейку больше предыдущего. В банках и обменниках доллар можно приобрести за 42,40-42,60 грн, евро - за 44,00-44,20 грн.
Национальный банк Украины на сегодня установил официальный курс гривны на уровне - 42,1661 грн/долл., что девальвировало гривну на 1 копейку, сообщает УНН со ссылкой на НБУ.
Детали
Официальный курс доллара составляет 42,16 грн/долл. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне 43,64 грн/евро. Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 9:15 утра:
Доллар можно купить за 42,60 грн, а продать за 42,00 в банках.
Евро можно купить за 44,20 грн, а продать за 43,50 грн в банках.
В обменниках доллар торгуется по курсу 42,40-42,50 грн, а евро - по 44,00 - 44,25 грн.
На межбанке курсы составляют соответственно 42,08 - 42,11 грн/долл. для доллара и 43,70-43,71 грн/евро для евро.
Напомним
Украина рассчитывает на привлечение €30,6 млрд бюджетной поддержки от Европейского Союза в 2025 году.