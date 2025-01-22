Курс валют на 22 січня: долар незначно виріс у ціні

Національний банк України на сьогодні встановив офіційний курс гривні на рівні - 42,1661 грн/дол., що девальвувало гривню на 1 копійку, повідомляє УНН з посиланням на НБУ.

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Офіційний курс долара становить 42,16 грн/дол. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні 43,64 грн/євро. Згідно із даними на профільних сайтах, станом на 9:15 ранку:

Долар можна купити за 42,60 грн, а продати за 42,00 у банках.

Євро можна купити за 44,20 грн, а продати за 43,50 грн у банках.

В обмінниках долар торгується за курсом 42,40−42,50 грн, а євро - за 44,00 - 44,25 грн.

На міжбанку курси становлять відповідно 42,08 - 42,11 грн/дол. для долара та 43,70−43,71 грн/євро для євро.

Нагадаємо

Україна розраховує на залучення €30,6 млрд бюджетної підтримки від Європейського Союзу у 2025 році.