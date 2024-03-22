Курс валют на 22 марта: гривна укрепилась на 21 копейку

Национальный банк сегодня установил официальный курс гривны на уровне 38,9234 грн/долл., что укрепило ее на 21 копеек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на НБУ.

Детали

Официальный курс доллара составляет 38,92 грн/долл. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне 42,46 грн/евро.

Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 9:10 утра:

- Доллар можно купить за 39,25 грн, а продать за 38,70 в банках.

- Евро можно купить за 42,90 грн, а продать за 42,25 грн в банках.

- В обменниках доллар торгуется по курсу 38,95-39,06 грн, а евро - по 42,55-42,80 грн.

- На межбанке курсы составляют соответственно 38,85-38,92 грн/долл. для доллара и 42,26-42,34 грн/евро для евро.

Напомним

Национальный банк Украины планирует упростить процедуру обмена поврежденных банкнот и монет гривны, в том числе поврежденных во время чрезвычайных ситуаций или стихийного бедствия, и уточнить требования по обращению с такими банкнотами.

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