Национальный банк Украины на сегодня установил официальный курс гривны на уровне - 41,1390 грн/долл., что девальвировало гривну на 13 копеек, сообщает УНН со ссылкой на НБУ.

Детали

Официальный курс доллара составляет 41,13 грн/долл. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне 44,40 грн/евро.

Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 9:15 утра:

- Доллар можно купить за 41,45 грн, а продать за 40,90 в банках.

- Евро можно купить за 44,97 грн, а продать за 44,30 грн в банках.

- В обменниках доллар торгуется по курсу 41,42-41,55 грн, а евро - по 44,80-45,00 грн.

- На межбанке курсы составляют соответственно 41,16-41,18 грн/долл. для доллара и 44,48-44,49 грн/евро для евро.

Напомним

Цена на золото достигла двухнедельного максимума: в четверг стоимость колеблется между небольшим ростом и небольшими потерями в районе $2 450. Аналитики связывают тенденцию с заявлениями Федеральной резервной системы США о снижении ставок на 25 базисных пунктов.