Курс валют на 15 октября: доллар незначительно вырос
Киев • УНН
Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на уровне 41,1963 грн/долл., что девальвировало гривну на 1 копейку. На межбанке доллар торгуется по 41,14-41,19 грн, евро - по 44,94-44,98 грн.
Национальный банк Украины на сегодня установил официальный курс гривны на уровне 41,1963 грн/долл., что девальвировало гривну на 1 копейку, сообщает УНН со ссылкой на данные НБУ.
Детали
Официальный курс доллара составляет 41,19 грн/долл. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне 44,95 грн/евро.
Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 9:15 утра:
- Доллар можно купить за 41,50 грн, а продать за 41,10 в банках. Евро можно купить за 45,58 грн, а продать за 45,01 грн в банках.
- В обменниках доллар торгуется по курсу 41,42-41,47 грн, а евро - по 45,40-45,55 грн.
- На межбанке курсы составляют соответственно 41,14-41,19 грн/долл. для доллара и 44,94-44,98 грн/евро для евро.
Напомним
Депутаты комитета Европейского парламента по вопросам торговли одобрили пакет финансовой помощи для поддержки Украины, включая макрофинансовую помощь на сумму до 35 миллиардов евро.