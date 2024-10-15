Курс валют на 15 жовтня: долар незначно виріс
Київ • УНН
Національний банк України встановив офіційний курс гривні на рівні 41,1963 грн/дол., що девальвувало гривню на 1 копійку. На міжбанку долар торгується за 41,14-41,19 грн, євро - за 44,94-44,98 грн.
Національний банк України на сьогодні встановив офіційний курс гривні на рівні 41,1963 грн/дол., що девальвувало гривню на 1 копійку, повідомляє УНН з посиланням на дані НБУ.
Деталі
Офіційний курс долара становить 41,19 грн/дол. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні 44,95 грн/євро.
Згідно із даними на профільних сайтах, станом на 9:15 ранку:
- Долар можна купити за 41,50 грн, а продати за 41,10 у банках. Євро можна купити за 45,58 грн, а продати за 45,01 грн у банках.
- В обмінниках долар торгується за курсом 41,42-41,47 грн, а євро - за 45,40-45,55 грн.
- На міжбанку курси становлять відповідно 41,14-41,19 грн/дол. для долара та 44,94-44,98 грн/євро для євро.
Нагадаємо
Депутати комітету Європейського парламенту з питань торгівлі схвалили пакет фінансової допомоги для підтримки України, включаючи макрофінансову допомогу на суму до 35 мільярдів євро.