Курс валют на 13 июня: гривна укрепилась на 7 копеек
Киев • УНН
Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на уровне 40,4441 UAH/USD, укрепив гривну на 7 копеек.
Национальный банк Украины на сегодня установил официальный курс гривны на уровне 40,4441 грн/долл., что укрепило гривну на 7 копеек, сообщает УНН со ссылкой на данные НБУ.
Детали
Официальный курс доллара составляет 40,44 грн/долл. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне 43,53 грн/евро.
Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 9:10:
- Доллар можно купить за 40,90 грн, а продать за 40,40 в банках. Евро можно купить за 44,25 грн, а продать за 43,50 грн в банках.
- В обменниках доллар торгуется по курсу 40,85-40,95 грн, а евро - по 44,20-44,45 грн.
- На межбанке курсы составляют соответственно 40,53-40,57 грн/долл. для доллара и 43,93-43,95 грн/евро для евро.
Гривна продолжает падение: НБУ в очередной раз повысил курс доллара до исторического максимума31 мая 2024, 13:35 • 19788 просмотров
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