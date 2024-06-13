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Курс валют на 13 червня: гривня зміцнилась на 7 копійок

Курс валют на 13 червня: гривня зміцнилась на 7 копійок

Київ • УНН

 • 20147 перегляди

Національний банк України встановив офіційний курс гривні на рівні 40,4441 UAH/USD, зміцнивши гривню на 7 копійок.

Національний банк України на сьогодні встановив офіційний курс гривні на рівні 40,4441 грн/дол., що зміцнило гривню на 7 копійок, повідомляє УНН з посиланням на дані НБУ.

Деталі

Офіційний курс долара становить 40,44 грн/дол. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні 43,53 грн/євро.

Згідно із даними на профільних сайтах, станом на 9:10:

  • Долар можна купити за 40,90 грн, а продати за 40,40 у банках. Євро можна купити за 44,25 грн, а продати за 43,50 грн у банках. 
  • В обмінниках долар торгується за курсом 40,85-40,95 грн, а євро - за 44,20-44,45 грн. 
  • На міжбанку курси становлять відповідно 40,53-40,57 грн/дол. для долара та 43,93-43,95 грн/євро для євро.

Гривня продовжує падіння: НБУ вчергове підвищив курс долара до історичного максимуму 31.05.24, 16:35 • 20155 переглядiв

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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