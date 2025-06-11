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Курс валют на 11 июня: гривна девальвировала

Киев • УНН

 • 570 просмотра

Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на уровне 41,5566 грн/долл. Курс евро составляет 47,50 грн, а курс злотого – 11,16 грн.

Курс валют на 11 июня: гривна девальвировала

Национальный банк Украины на сегодня установил официальный курс гривны на уровне 41,5566 грн/долл., что девальвировало гривну на 6 копеек, сообщает УНН со ссылкой на данные НБУ.

Детали

Официальный курс доллара составляет 41,55 грн/долл. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне 47,50 грн/евро. А официальный курс злотого составляет 11,16 грн/злотый.

Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 08:35:

  • в банках доллар торгуется по курсу 41,80-41,22 грн, евро по 47,75-47,20 грн, злотый по 11,45-10,80 грн;
    • в обменниках доллар торгуется по курсу 41,38-41,45 грн, евро - по 47,55-47,73 грн, злотый по 11,05-11,15 грн;
      • на межбанке курсы составляют соответственно 41,51-41,57 грн/долл. и 47,49-47,55 грн/евро.

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        Юридические и физические лица в мае текущего года увеличили объем вложений в облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) более чем на 10%, до более 286 млрд грн.

        Анна Мурашко

        Анна Мурашко

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