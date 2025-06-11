Курс валют на 11 червня: гривня девальвувала

Національний банк України на сьогодні встановив офіційний курс гривні на рівні 41,5566 грн/дол., що девальвувало гривню на 6 копійок, повідомляє УНН з посиланням на дані НБУ.

Деталі

Офіційний курс долара становить 41,55 грн/дол. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні 47,50 грн/євро. А офіційний курс злотого становить 11,16 грн/злотий.

Згідно із даними на профільних сайтах, станом на 08:35:

у банках долар торгується за курсом 41,80-41,22 грн, євро за 47,75-47,20 грн, злотий за 11,45-10,80 грн;

в обмінниках долар торгується за курсом 41,38-41,45 грн, євро - за 47,55-47,73 грн, злотий за 11,05-11,15 грн;

на міжбанку курси становлять відповідно 41,51-41,57 грн/дол. та 47,49-47,55 грн/євро.

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Доповнення

Юридичні та фізичні особи у травні поточного року збільшили обсяг вкладень в облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) на понад 10%, до понад 286 млрд грн.