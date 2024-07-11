Национальный банк Украины на сегодня установил официальный курс гривны на уровне - 40,7146 грн/долл., что укрепило гривну на 5 копеек, сообщает УНН со ссылкой на НБУ.

Детали

Официальный курс доллара составляет 40,71 грн/долл. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне 44,07 грн/евро.

Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 9:15 утра:

- Доллар можно купить за 41,00 грн, а продать за 40,55 в банках.

- Евро можно купить за 44,55 грн, а продать за 43,90 грн в банках.

- В обменниках доллар торгуется по курсу 40,90-41,00 грн, а евро - по 44,37-44,50 грн.

- На межбанке курсы составляют соответственно 40,8-40,82 грн/долл. для доллара и 44,17-44,1754 грн/евро для евро.

Напомним

В первом полугодии 2024 года министерство финансов полностью профинансировало социальные выплаты на сумму 221,1 млрд грн, включая пенсии, пособия по инвалидности, жилищные субсидии, пособия при рождении ребенка и пособия по беременности и родам.