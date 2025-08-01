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Курс валют на 1 августа: Нацбанк укрепил гривну

Киев • УНН

 • 170 просмотра

Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на уровне 41,7132 грн/долл., укрепив ее на пять копеек. Курсы других валют также обновлены, банки и обменники предлагают свои курсы.

Курс валют на 1 августа: Нацбанк укрепил гривну

Национальный банк Украины на сегодня установил официальный курс гривны на уровне 41,7132 грн/долл., что укрепило гривну на пять копеек, сообщает УНН со ссылкой на данные НБУ.

Детали

Официальный курс доллара составляет 41,71 грн/долл. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне 47,74 грн/евро. А официальный курс злотого составляет 11,17 грн/злотый.

Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 08:35:

  • в банках доллар торгуется по курсу 42,00-41,45 грн, евро по 48,37-47,62 грн, злотый по 11,50-11,00 грн;
    • в обменниках доллар торгуется по курсу 41,60-41,70 грн, евро – по 47,90-48,15 грн, злотый по 11,20-11,40 грн;
      • на межбанке курсы составляют соответственно 41,73-41,76 грн/долл. и 47,62-47,64 грн/евро.

        Кабмин перераспределил более 2,2 миллиарда гривен на развитие дорог30.07.2025, 15:01 • 3118 просмотров

        Дополнение

        За первое полугодие 2025 года объемы кассовых оборотов банков увеличились на 9,2%, превысив 1,42 трлн грн, в том числе выросла выдача наличных из касс - на 9,7%, до 1,47 трлн грн.

        Анна Мурашко

        ЭкономикаФинансы
        Национальный банк Украины