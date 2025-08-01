Курс валют на 1 серпня: Нацбанк зміцнив гривню

$41.770.02
48.150.08
ukenru
Ексклюзив
05:15 • 2898 перегляди
"Слуги" показують зуби: нардепи розглядають можливості посилення парламентського контролю за іншими органами влади
04:30 • 10482 перегляди
Відкритий банкінг та повернення повних штрафів за РРО: що зміниться для українців з 1 серпняPhoto
Ексклюзив
31 липня, 13:18 • 44164 перегляди
Синхронність заяв Кузьміних і “Дарниці”: юрист пояснив, чи може це стати підставою для експертизи та розслідування
Ексклюзив
31 липня, 12:18 • 65058 перегляди
Акциз на солодкі газовані напої: коли паламент може розглянути законопроєкт та чи зробить це взагалі
31 липня, 12:07 • 135156 перегляди
Зеленський підписав закон про НАБУ та САП
31 липня, 10:55 • 78001 перегляди
Рада збільшила видатки на оборону
31 липня, 10:17 • 80645 перегляди
Рада відновила повноваження НАБУ та САП президентським законопроєктом
Ексклюзив
31 липня, 07:35 • 72352 перегляди
Черговий вкид: речник ОСУВ "Хортиця" про заяву рф щодо захоплення Часового Яру
Ексклюзив
30 липня, 15:21 • 248437 перегляди
Авіація – константа української мрії: Роман Мілешко про виклики та перспективи стратегічної галузі в умовах війни
Ексклюзив
30 липня, 15:01 • 284819 перегляди
Дитячі мрії та потреби відбудови України не збігаються: Катерина Осадча розповіла, як українські випускники обирають майбутні професіїPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+19°
3м/с
65%
747мм
Популярнi новини
У разі війни із США росія покладатиметься на тактичну ядерну зброю через слабкість своєї армії - Рубіо31 липня, 19:50 • 10759 перегляди
Окупанти завозять вчителів з Ліпецька на окуповані території України31 липня, 22:49 • 4946 перегляди
путін ще у 1994 році претендував на Крим та схід України - архів МЗС Німеччини 31 липня, 23:38 • 19165 перегляди
Україна зводить масштабні укріплення для стримування літнього наступу росії - WSJ01:59 • 7510 перегляди
"Чорна каса" на 4 мільйони гривень: ДБР викрило чергову корупційну схемуPhoto02:48 • 14318 перегляди
Публікації
"Слуги" показують зуби: нардепи розглядають можливості посилення парламентського контролю за іншими органами влади
Ексклюзив
05:15 • 2870 перегляди
Відкритий банкінг та повернення повних штрафів за РРО: що зміниться для українців з 1 серпняPhoto04:30 • 10452 перегляди
День народження Гаррі Поттера: що відомо про новий серіал від НВО, акторський склад та коли вийдеPhoto31 липня, 14:00 • 38487 перегляди
Синхронність заяв Кузьміних і “Дарниці”: юрист пояснив, чи може це стати підставою для експертизи та розслідування
Ексклюзив
31 липня, 13:18 • 44136 перегляди
Авіація – константа української мрії: Роман Мілешко про виклики та перспективи стратегічної галузі в умовах війни
Ексклюзив
30 липня, 15:21 • 248417 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Андрій Сибіга
Олександр Сирський
Марко Рубіо
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Херсонська область
Запорізька область
Донецька область
Реклама
УНН Lite
Ді Капріо отримав дозвіл на будівництво еко-готелю в Ізраїлі, але не без "порції" критики PhotoVideo31 липня, 17:36 • 15497 перегляди
День народження Гаррі Поттера: що відомо про новий серіал від НВО, акторський склад та коли вийдеPhoto31 липня, 14:00 • 38487 перегляди
Тарон Еджертон про роль Джеймса Бонда: "Не думаю, що я хороший вибір"30 липня, 13:21 • 136966 перегляди
Трамп "серйозно розглядає" можливість помилування репера "Diddy" перед винесенням вироку - ЗМІ30 липня, 07:04 • 197504 перегляди
Едді Мерфі підтвердив участь у спінофі "Шрека", присвяченому Віслюку: що відомо28 липня, 12:41 • 252503 перегляди
Актуальне
Fox News
The New York Times
Facebook
WhatsApp
Airbus A320 серії

Курс валют на 1 серпня: Нацбанк зміцнив гривню

Київ • УНН

 • 70 перегляди

Національний банк України встановив офіційний курс гривні на рівні 41,7132 грн/дол., зміцнивши її на п'ять копійок. Курси інших валют також оновлено, банки та обмінники пропонують свої курси.

Курс валют на 1 серпня: Нацбанк зміцнив гривню

Національний банк України на сьогодні встановив офіційний курс гривні на рівні 41,7132 грн/дол., що зміцнило гривню на п'ять копійок, повідомляє УНН з посиланням на дані НБУ.

Деталі

Офіційний курс долара становить 41,71 грн/дол. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні 47,74 грн/євро. А офіційний курс злотого становить 11,17 грн/злотий.

Згідно із даними на профільних сайтах, станом на 08:35:

  • у банках долар торгується за курсом 42,00-41,45 грн, євро за 48,37-47,62 грн, злотий за 11,50-11,00 грн;
    • в обмінниках долар торгується за курсом 41,60-41,70 грн, євро – за 47,90-48,15 грн, злотий за 11,20-11,40 грн;
      • на міжбанку курси становлять відповідно 41,73-41,76 грн/дол. та 47,62-47,64 грн/євро.

        Кабмін перерозподілив понад 2,2 мільярда гривень на розвиток доріг30.07.25, 15:01 • 3118 переглядiв

        Доповнення

        За перше півріччя 2025 року обсяги касових оборотів банків збільшилися на 9,2%, перевищивши 1,42 трлн грн, у тому числі зросла видача готівки з кас - на 9,7%, до 1,47 трлн грн.

        Анна Мурашко

        ЕкономікаФінанси
        Національний банк України