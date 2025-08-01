Курс валют на 1 серпня: Нацбанк зміцнив гривню
Київ • УНН
Національний банк України встановив офіційний курс гривні на рівні 41,7132 грн/дол., зміцнивши її на п'ять копійок. Курси інших валют також оновлено, банки та обмінники пропонують свої курси.
Національний банк України на сьогодні встановив офіційний курс гривні на рівні 41,7132 грн/дол., що зміцнило гривню на п'ять копійок, повідомляє УНН з посиланням на дані НБУ.
Деталі
Офіційний курс долара становить 41,71 грн/дол. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні 47,74 грн/євро. А офіційний курс злотого становить 11,17 грн/злотий.
Згідно із даними на профільних сайтах, станом на 08:35:
- у банках долар торгується за курсом 42,00-41,45 грн, євро за 48,37-47,62 грн, злотий за 11,50-11,00 грн;
- в обмінниках долар торгується за курсом 41,60-41,70 грн, євро – за 47,90-48,15 грн, злотий за 11,20-11,40 грн;
- на міжбанку курси становлять відповідно 41,73-41,76 грн/дол. та 47,62-47,64 грн/євро.
Кабмін перерозподілив понад 2,2 мільярда гривень на розвиток доріг30.07.25, 15:01 • 3118 переглядiв
Доповнення
За перше півріччя 2025 року обсяги касових оборотів банків збільшилися на 9,2%, перевищивши 1,42 трлн грн, у тому числі зросла видача готівки з кас - на 9,7%, до 1,47 трлн грн.