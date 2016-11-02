Курс наличного доллара вырос на 0,63%

Таким образом, сегодня цены на рынке валютообменных операций в Киеве установились на следующих уровнях:

USD / UAH - 26,2000/26,3000 (вырос на 0,63%);

EUR / UAH - 29,0500/29,4000 (взрис на 1,74%);

RUR / UAH - 0,4065/0,4150 (вырос на 0,37%).

Как сообщал УНН, 1 ноября во столицы курс наличного доллара вырос на 0,04%.