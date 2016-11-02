Курс наличного доллара вырос на 0,63%
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. Курс наличного доллара в среду утром на рынке валютообменных операций в столице вырос на 0,63%, передает УНН со ссылкой на Fin.Biz.Ua.
Таким образом, сегодня цены на рынке валютообменных операций в Киеве установились на следующих уровнях:
USD / UAH - 26,2000/26,3000 (вырос на 0,63%);
EUR / UAH - 29,0500/29,4000 (взрис на 1,74%);
RUR / UAH - 0,4065/0,4150 (вырос на 0,37%).
Как сообщал УНН, 1 ноября во столицы курс наличного доллара вырос на 0,04%.