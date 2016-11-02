Курс готівкового долара зріс на 0,63%
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Курс готівкового долара у середу зранку на ринку валютообмінних операцій у столиці зріс на 0,63%, передає УНН із посиланням на Fin.Biz.Ua.
Таким чином, сьогодні ціни на ринку валютообмінних операцій у Києві встановилися на таких рівнях:
USD/UAH — 26,2000/26,3000 (зріс на 0,63%);
EUR/UAH — 29,0500/29,4000 (взріс на 1,74%);
RUR/UAH — 0,4065/0,4150 (зріс на 0,37%).
Як повідомляв УНН, 1 листопада у столиці курс готівкового долара зріс на 0,04%.