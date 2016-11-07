Курс наличного доллара вырос на 0,19%

Таким образом, сегодня цены на рынке валютообменных операций в Киеве установились на следующих уровнях:

USD/UAH - 26,2700/26,3300 (вырос на 0,19%);

EUR/UAH - 28,9000/29,1000 (снизился на 0,51%);

RUR/UAH - 0,4045/0,4120 (вырос на 0,06%).

Как сообщал УНН, курс наличного доллара в пятницу утром на рынке валютообменных операций в столице вырос на 0,19%.