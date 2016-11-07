Курс наличного доллара вырос на 0,19%
Киев • УНН
КИЕВ. 7 ноября. УНН. Курс наличного доллара в понедельник утром на рынке валютообменных операций в столице вырос на 0,19%, передает УНН со ссылкой на Fin.Biz.Ua.
Таким образом, сегодня цены на рынке валютообменных операций в Киеве установились на следующих уровнях:
USD/UAH - 26,2700/26,3300 (вырос на 0,19%);
EUR/UAH - 28,9000/29,1000 (снизился на 0,51%);
RUR/UAH - 0,4045/0,4120 (вырос на 0,06%).
Как сообщал УНН, курс наличного доллара в пятницу утром на рынке валютообменных операций в столице вырос на 0,19%.