Курс Bitcoin за месяц вырос на 40%

Цена на биткоин выросла на бирже Bitfinex меньше чем за сутки - в среду вечером криптовалюта превысила отметку в 13 тысяч долларов.

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С начала прошлой недели биткоин начал активный рост, побив несколько исторических рекордов за несколько дней. Вместе с тем 29 ноября биткоин резко упал на бирже - на 2 тысячи долларов - до 9,001 тысячи долларов. Аналитики связывали это с коррекцией и фиксацией прибыли трейдерами после достижения очередного максимума в 11 тысяч долларов.

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Как сообщал УНН, более 3,3 млн долларов были украдены в рамках сложной аферы, в которой использовались пользователи биткоин, претендующих на получение своей доли от недавно созданного золота в биткоинах с криптовалютой.