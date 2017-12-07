Курс Bitcoin за месяц вырос на 40%
Киев • УНН
КИЕВ. 7 декабря. УНН. Криптовалюта биткоины (Bitcoin) в четверг утром побила очередной исторический рекорд, достигнув отметки в 14 399,99 долларов. Стоимость криптовалюты за месяц выросла более чем на 40%, сообщает УНН со ссылкой на анализ Bloomberg.
Цена на биткоин выросла на бирже Bitfinex меньше чем за сутки - в среду вечером криптовалюта превысила отметку в 13 тысяч долларов.
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С начала прошлой недели биткоин начал активный рост, побив несколько исторических рекордов за несколько дней. Вместе с тем 29 ноября биткоин резко упал на бирже - на 2 тысячи долларов - до 9,001 тысячи долларов. Аналитики связывали это с коррекцией и фиксацией прибыли трейдерами после достижения очередного максимума в 11 тысяч долларов.
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Как сообщал УНН, более 3,3 млн долларов были украдены в рамках сложной аферы, в которой использовались пользователи биткоин, претендующих на получение своей доли от недавно созданного золота в биткоинах с криптовалютой.