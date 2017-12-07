Курс Bitcoin за місяць виріс на 40%
Київ • УНН
КИЇВ. 7 грудня. УНН. Криптовалюта біткоін (Bitcoin) в четвер вранці побила черговий історичний рекорд, досягши позначки в 14 399,99 доларів. Вартість криптовалюти за місяць зросла більше ніж на 40%, повідомляє УНН з посиланням на аналіз Bloomberg.
Ціна на біткоін зросла на біржі Bitfinex менше ніж за добу - у середу ввечері криптовалюта перевищила позначку в 13 тисяч доларів.
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З початку минулого тижня біткоін почав активне зростання, побивши кілька історичних рекордів за кілька днів. Разом з тим 29 листопада біткоіни різко впав на біржі - на 2 тисячі доларів - до 9,001 тисячі доларів. Аналітики пов'язували це з корекцією і фіксацією прибутку трейдерами після досягнення чергового максимуму в 11 тисяч доларів.
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Як повідомляв УНН, більше 3,3 млн доларів були вкрадені в рамках складної афери, в якій використовувалися користувачі біткоінів, які претендують на отримання своєї частки від недавно створеного золота в біткоінах із криптовалютою.