Курс биткоина прогнозируют на уровне 20 тыс. долларов
Киев • УНН
КИЕВ. 7 ноября. УНН. Глава компании Galaxy Digital Майк Новограц уверен, что в 2019 году цена биткоина взлетит до 20 тыс. долл., передает УНН со ссылкой на Bitcoinist.
"До конца первого квартала цена вырастет до 10 тыс. долл., а далее нас ждут новые вершины - 20 тыс. долл. и более", — отметил Новограц.
Кроме того, по мнению Новограца, еще одним фактором, который сможет подтолкнуть стоимость биткоина вверх, а также сможет отпугнуть злоумышленников, является создание нормативно-правовой базы для индустрии.
Ранее УНН сообщал, что в Америке биткоин считают "сверхрисковым активом".
Украина, тем временем, продолжает определяться в вопросе регулирования рынка криптовалют с точки зрения законодательства.
В парламенте зарегистрировано несколько законопроектов о легализации цифровых денег, и недавно было принято решение объединить их в один документ.
Автором одного из законопроектов о криптовалютах является нардеп от РПЛ Сергей Рыбалка (в прошлом году его уволили с должности председателя финансового комитета ВР). Его документ, правда, эксперты Bitcoin Foundation назвали бессмысленным и популистским.
Более того, соавтором своего законопроекта о биткоинах Рыбалка сделал гражданскую супругу Анастасию Байбородину. И этот поступок коллеги радикала по партии назвали как минимум “неэтичным”.