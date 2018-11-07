Курс біткоіна прогнозують на рівні 20 тис. доларів
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. Очільник компанії Galaxy Digital Майк Новограц упевнений, що в 2019 році ціна біткоіна злетить до 20 тис. дол., передає УНН з посиланням на Bitcoinist.
"До кінця першого кварталу ціна зросте до 10 тис. дол., а далі нас чекають нові вершини - 20 тис. дол. і більше", - зазначив Новограц.
Крім того, на думку Новограца, ще одним фактором, який зможе підштовхнути вартість біткоіна вгору, а також зможе відлякати зловмисників, є створення нормативно-правової бази для індустрії.
Раніше УНН повідомляв, що в Америці біткоіни вважають "надризиковим активом".
Україна, тим часом, продовжує визначатися у питанні регулювання ринку криптовалюти з точки зору законодавства.
У парламенті зареєстровано кілька законопроектів про легалізацію цифрових грошей, і недавно було прийнято рішення об'єднати їх в один документ.
Автором одного з законопроектів про криптовалюту є нардеп від РПЛ Сергій Рибалка (торік його звільнили з посади голови фінансового комітету ВР). Його документ, правда, експерти Bitcoin Foundation назвали безглуздим і популістським.
Більш того, співавтором свого законопроекту про біткоіни Рибалка зробив цивільну дружину Анастасію Байбородіну. І цей вчинок колеги радикала по партії назвали як мінімум "неетичним".