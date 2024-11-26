Курдские силы нанесли смертельный удар на севере Сирии: погибли 11 человек

В результате обстрелов, осуществленных силами сирийских курдов SDF на севере Сирии, погибли 11 человек, среди которых 7 боевиков и 4 мирных жителей. Об этом сообщает AFP, передает УНН.

Детали

Согласно информации, инцидент произошел 25 ноября, когда курды атаковали позиции сирийских группировок, поддерживаемых Турцией.

Также, по сообщению Сирийской обсерватории по правам человека, в воскресенье силы SDF убили 15 боевиков, поддерживаемых Турцией.

Турция считает SDF связанными с курдской группировкой PKK и ведет против них военные действия с 2016 года.

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