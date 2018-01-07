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Курченко продал Онищенко и Фуксу права на активы Януковича

Киев • УНН

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КИЕВ. 7 января. УНН. Украинские олигархи Онищенко и Фукс приобрели у газового магната-беглеца Сергея Курченко компанию, которая владеет 160 миллионами долларов замороженных активов экс-президента Януковича. Об этом сообщает УНН со ссылкой на расследование Al Jazeera.

Курченко продал Онищенко и Фуксу права на активы Януковича

“В неподписанном документе, который получила исследовательская группа Al Jazeera, как покупатели фигурируют газовый магнат Александр Онищенко, который в свое время был народным депутатом Украины и сейчас разыскивается действующей украинской властью, и бизнесмен Павел Фукс, который сколотил своё состояние в Москве. Другие документы свидетельствуют о том, что продавцом был Сергей Курченко — украинский газовый магнат, бежавший из Украины в Москву”, - говорится в исследовании издания.

В частности, журналисты Al Jazeera выяснили, что Сергей Курченко, известный как “семейный кошелек” Януковича, пытается продать часть активов на сумму 1,5 млрд долларов компании Quickpace Limited, зарегистрированной на Кипре.

Согласно тексту контракта, Онищенко и Фукс в 2015 году заплатили почти 30 миллионов долларов (в пропорции 67% и 33% соответственно) за кипрскую компанию Quickpace Limited.

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Эта компания держала облигации на сумму 160 млн долларов и наличные деньги, которые были заморожены украинским судом, поскольку эти финсредства были получены незаконным путем.

По мнению журналистов Al Jazeera, олигархи будут стремиться разморозить эти средства, ведь тогда они смогут получить прибыль в 130 млн долларов. Кроме того, олигархи будут принимать все меры, чтобы снять арест со счетов компании Quickpace Limited.

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Онищенко не видит ничего плохого в приобретении компании, занимающейся замороженными активами.

“Вы можете купить дешево и попытаться решить проблему, чтобы заработать деньги”, — сказал он журналистам издания.

Онищенко подтвердил роль Фукса и Курченко в соглашении, но отрицал, что сделка состоялась.

Однако кипрский адвокат и НАБУ, которые работали над соглашением, подтвердили, что продажа Quickpace прошел, и документы компании фиксируют передачу права собственности одной из компаний Фукса.

Документы, полученные Аль-Джазира, показывают, что клан Януковича переводил украденные деньги на банковские счета в Латвии, а затем в десятки оффшорных компаний на Кипре, Белизе, Британских Виргинских островах и даже в Великобритании.

“Философия отмывания денег заключалась в том, чтобы создать ситуацию, когда деньги перемещались через такое множество различных компаний и стран, чтобы потом было почти невозможно воспроизвести следует”, — сказал Билл Браудер, исполнительный директор Hermitage Capital.

Как ранее сообщало УНН, в июле 2016 арестованы активы компании Quickpace Limited в Украине, связанной с деятельностью народного депутата Александра Онищенко на сумму более 4 млрд грн.

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