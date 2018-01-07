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Курченко продав Онищенку і Фуксу права на активи Януковича

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 січня. УНН.  Українські олігархи Онищенко і Фукс придбали у газового магната-втікача Сергія Курченка компанію, яка володіє 160 мільйонами доларів заморожених активів екс-президента Януковича. Про це повідомляє УНН з посиланням на розслідування Al Jazeera.

Курченко продав Онищенку і Фуксу права на активи Януковича

“У непідписаному документі, який отримала дослідницька група Al Jazeera, як покупці фігурують газовий магнат Олександр Онищенко, який свого часу був народним депутатом України і зараз розшукується чинною українською владою, і бізнесмен Павло Фукс, який зробив своє майно у Москві. Інші документи свідчать про те, що продавцем був Сергій Курченко — український газовий магнат, який втік з України в Москву”, — йдеться в дослідженні видання.

Зокрема, журналісти Al Jazeera з’ясували, що Сергій Курченко, відомий як “сімейний гаманець” Януковича, намагається продати частину активів на суму 1,5 млрд доларів компанії Quickpace Limited, зареєстрованої на Кіпрі.

Згідно з текстом контракту, Онищенко і Фукс у 2015 році заплатили майже 30 мільйонів доларів (в пропорції 67% і 33% відповідно) за кіпрську компанію Quickpace Limited.

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Ця компанія тримала облігації на суму 160 млн доларів і готівкові гроші, які були заморожені українським судом, оскільки вони були отримані злочинним шляхом. 

На думку журналістів Al Jazeera, олігархи будуть прагнути розморозити ці кошти, адже тоді вони зможуть отримати прибуток у 130 млн доларів. Крім того, олігархи будуть приймати всі заходи, щоб зняти арешт із рахунків компанії Quickpace Limited.

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Онищенко не бачить нічого поганого в придбанні компанії, що займається замороженими активами.

"Ви можете купити дешево і спробувати вирішити проблему, щоб заробити гроші", - сказав він журналістам видання.

Онищенко підтвердив роль Фукса і Курченка в угоді, але заперечував, що угода відбулася.

Однак кіпрський адвокат і НАБУ, які працювали над угодою, підтвердили, що продаж Quickpace пройшов, і документи компанії фіксують передачу права власності одній з компаній Фукса.

Документи, отримані Аль-Джазірою, показують, що клан Януковича перекладав вкрадені гроші на банківські рахунки в Латвії, а потім в десятки офшорних компаній на Кіпрі, Белізі, Британських Віргінських островах і навіть у Великобританії.

"Філософія відмивання грошей полягала в тому, щоб створити ситуацію, коли гроші переміщалися через таку силу-силенну різних компаній і країн, щоб потім було майже неможливо відтворити слід", - сказав Білл Браудер, виконавчий директор Hermitage Capital.

Як раніше повідомляло УНН, у липні 2016 року заарештовані активи компанії Quickpace Limited в Україні, яка пов’язана з діяльністю народного депутата Олександра Онищенка, на суму понад 4 млрд грн.

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