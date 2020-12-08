Куман назвал приоритетные трансферные цели "Барселоны"
Киев • УНН
КИЕВ. 8 декабря. УНН. Главный тренер "Барселоны" Рональд Куман обозначил проблемные позиции, которые необходимо усилить в зимнее трансферное окно, передает УНН со ссылкой на "Diario Sport".
Куман хочет видеть в команде центрального защитника и универсального нападающего, который мог бы сыграть на разных позициях в атаке. При этом Кумана устроит вариант с арендой игрока обороны.
Отметим, что на данном отрезке сезона нидерландский специалист в центре обороны может рассчитывать лишь на Клемана Ленгле и Оскара Мингесу.
Добавим, что ранее из-за травм “Барселона” потеряла защитника Жерара Пике, а также форвардов Усмана Дембеле и Ансуи Фати.