Куман назвав пріоритетні трансферні цілі "Барселони"
Київ • УНН
КИЇВ. 8 грудня. УНН. Головний тренер "Барселони" Роналд Куман позначив проблемні позиції, які необхідно підсилити в зимове трансферне вікно, передає УНН з посиланням на "Diario Sport".
Куман хоче бачити в команді центрального захисника і універсального нападника, який міг би зіграти на різних позиціях в атаці. При цьому Кумана влаштує варіант з орендою гравця оборони.
Відзначимо, що на даному відрізку сезону нідерландський фахівець в центрі оборони може розраховувати лише на Клемана Ленгле і Оскара Мінгесу.
Додамо, що раніше через травми “Барселона” втратила захисника Жерара Піке, а також форвардів Усмана Дембеле і Ансу Фаті.