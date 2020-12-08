Куман назвав пріоритетні трансферні цілі "Барселони"

Куман хоче бачити в команді центрального захисника і універсального нападника, який міг би зіграти на різних позиціях в атаці. При цьому Кумана влаштує варіант з орендою гравця оборони.

Відзначимо, що на даному відрізку сезону нідерландський фахівець в центрі оборони може розраховувати лише на Клемана Ленгле і Оскара Мінгесу.

Додамо, що раніше через травми “Барселона” втратила захисника Жерара Піке, а також форвардів Усмана Дембеле і Ансу Фаті.