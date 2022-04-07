Кулеба о видео убийства российского солдата в Украине: вы не поймете

$41.170.09
45.030.03
ukru
Взятие в плен китайцев, воевавших в составе российской армии: Пекин проверяет ситуацию
07:59 • 6336 просмотра

Взятие в плен китайцев, воевавших в составе российской армии: Пекин проверяет ситуацию

Эксклюзив
07:20 • 28499 просмотра

Пошлина президента Трампа не является окончательным решением, а приглашением к обсуждению - эксперт

03:30 • 33361 просмотра

День национального единства в Грузии, День Уинстона Черчилля, День антиквариата: что отмечают в мире 9 апреля

8 апреля, 18:32 • 67288 просмотра

НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

Эксклюзив
8 апреля, 14:05 • 107978 просмотра

Скандал в АРМА из-за “слива” информации об обыске: ответственность может дойти до Думы

Эксклюзив
8 апреля, 13:48 • 139833 просмотра

Ценовое регулирование Минздрава может оставить больницы без жизненно важных препаратов - врач

Эксклюзив
8 апреля, 10:26 • 295790 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

8 апреля, 10:19 • 137127 просмотра

Делегация Украины планирует посетить США для переговоров по соглашению о полезных ископаемых в конце недели - Bloomberg

8 апреля, 08:53 • 123646 просмотра

Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем

8 апреля, 06:46 • 390972 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+3°
3м/с
54%
Популярные новости

Украинцы одержали победы на теннисных турнирах в Анталье и Египте

9 апреля, 01:57 • 18718 просмотра

Вражеская атака на Харьков: ГСЧС обнародовала кадры с места масштабных пожаров

9 апреля, 02:28 • 26706 просмотра

В Днепре 15 человек получили ранения в результате атаки БпЛА

04:51 • 26325 просмотра

В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога из-за угрозы баллистики

06:02 • 15340 просмотра

ГУР показало видео зачистки поселка на Запорожском направлении: ликвидировано 12 оккупантов

07:03 • 12364 просмотра
публикации

Пошлина президента Трампа не является окончательным решением, а приглашением к обсуждению - эксперт
Эксклюзив

07:20 • 28197 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

8 апреля, 10:26 • 295623 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 312693 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 06:46 • 390850 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 366150 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Элон Маск

Денис Шмыгаль

Уоррен Баффет

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Харьков

Донецк

Реклама
УНН Lite

Ким Кардашьян снимком с таинственным красавцем заставила гадать, есть ли у нее новый бойфренд

06:36 • 8792 просмотра

Меган Маркл призналась, что после родов пережила медицинский страх за жизнь

8 апреля, 14:40 • 84418 просмотра

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

8 апреля, 13:10 • 117644 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

8 апреля, 11:57 • 137236 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

8 апреля, 09:59 • 175584 просмотра
Актуальное

Шахед-136

SpaceX Starship

Телеграмма

Калибр (семейство ракет)

Туполев Ту-22М

Кулеба о видео убийства российского солдата в Украине: вы не поймете

Киев • УНН

 • 1226517 просмотра

КИЕВ. 7 апреля. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украинская армия строго придерживается правил и обычаев войны, а единичные случаи их нарушений, если таковые имеются, будут тщательно расследоваться. Об этом украинский дипломат заявил на брифинге в Брюсселе в четверг, пишет УНН.

Кулеба о видео убийства российского солдата в Украине: вы не поймете

Детали

Так, Кулебу спросили о видео с якобы убийством российского пленного солдата.

Министр в ответ отметил, что не видел видео, однако слышал о нем. Он заверил, что украинская армия соблюдает правила ведения войны. Могут быть единичные случаи нарушения этих правил, и они обязательно будут расследованы, подчеркнул дипломат.

Цитата

"Но я бы хотел перепроверить дату этого видео. Потому что, вы должны понять… Нет, вы не поймете, простите. Вы не понимаете, что чувствуешь, увидев фотографии из Бучи, пообщавшись со сбежавшими людьми. Зная, что знакомую вам женщину четыре дня подряд насиловали, а когда она, наконец, добралась до Киева, ее сразу повезли к психиатру. Вы не понимаете, каково это, что русские солдаты насилуют детей", - заявил министр.

"Это не оправдание для тех, кто нарушает правила ведения боевых действий на любом участке линии фронта. Но есть некоторые вещи, которые вы просто не можете понять, извините", - добавил он.

Контекст

Американская газета The New York Times подтвердила подлинность попавшего в сеть 4 апреля видео, на котором украинский военный выстрелом в упор убивает российского солдата, взятого в плен.

Как пишет издание, видео было снято неподалеку от села Дмитровка к западу от Киева, недалеко от города Бучи, где после отступления войск рф были обнаружены сотни убитых мирных жителей.

Напомним

Российские войска вышли из Киевской области, они переместили свои военные операции на Донбасс. Советник главы Офиса Михаил Подоляк в своем Twitter сообщил о расстрелянных людях со связанными руками на улицах Бучи.

Известный украинский ведущий и журналист Дмитрий Комаров показал видео из освобожденной Буче. По его словам, увиденное им совпадает с рассказами - рашисты уничтожали мужское население в возрасте от 18 до 60 лет.

Кроме того, Минобороны сообщили о выявленных мертвых женских тел на дороге недалеко от Киева.

Министерство иностранных дел Великобритании отметило, что страна собирает доказательства для Международного уголовного суда по фактам издевательства над мирным населением в Буче и других городах Украины.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика
Brent
$61.18
Bitcoin
$77,702.40
S&P 500
$5,035.61
Tesla
$228.59
Газ TTF
$34.58
Золото
$3,058.65
Ethereum
$1,485.44