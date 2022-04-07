Кулеба о видео убийства российского солдата в Украине: вы не поймете

Детали

Так, Кулебу спросили о видео с якобы убийством российского пленного солдата.

Министр в ответ отметил, что не видел видео, однако слышал о нем. Он заверил, что украинская армия соблюдает правила ведения войны. Могут быть единичные случаи нарушения этих правил, и они обязательно будут расследованы, подчеркнул дипломат.

Цитата

"Но я бы хотел перепроверить дату этого видео. Потому что, вы должны понять… Нет, вы не поймете, простите. Вы не понимаете, что чувствуешь, увидев фотографии из Бучи, пообщавшись со сбежавшими людьми. Зная, что знакомую вам женщину четыре дня подряд насиловали, а когда она, наконец, добралась до Киева, ее сразу повезли к психиатру. Вы не понимаете, каково это, что русские солдаты насилуют детей", - заявил министр.

"Это не оправдание для тех, кто нарушает правила ведения боевых действий на любом участке линии фронта. Но есть некоторые вещи, которые вы просто не можете понять, извините", - добавил он.

Контекст

Американская газета The New York Times подтвердила подлинность попавшего в сеть 4 апреля видео, на котором украинский военный выстрелом в упор убивает российского солдата, взятого в плен.

Как пишет издание, видео было снято неподалеку от села Дмитровка к западу от Киева, недалеко от города Бучи, где после отступления войск рф были обнаружены сотни убитых мирных жителей.

Напомним

Российские войска вышли из Киевской области, они переместили свои военные операции на Донбасс. Советник главы Офиса Михаил Подоляк в своем Twitter сообщил о расстрелянных людях со связанными руками на улицах Бучи.

Известный украинский ведущий и журналист Дмитрий Комаров показал видео из освобожденной Буче. По его словам, увиденное им совпадает с рассказами - рашисты уничтожали мужское население в возрасте от 18 до 60 лет.

Кроме того, Минобороны сообщили о выявленных мертвых женских тел на дороге недалеко от Киева.

Министерство иностранных дел Великобритании отметило, что страна собирает доказательства для Международного уголовного суда по фактам издевательства над мирным населением в Буче и других городах Украины.