Кулеба про відео вбивства російського солдата в Україні: ви не зрозумієте

Деталі

Так, Кулебу запитали про відео з нібито вбивством російського полоненого солдата.

Міністр у відповідь зазначив, що не бачив відео, проте чув про нього. Він запевнив, що українська армія дотримується правил ведення війни. Можуть бути поодинокі випадки порушення цих правил, і вони обов'язково будуть розслідувані, підкреслив дипломат.

Цитата

"Але я хотів би перевірити дату цього відео ще раз. Тому що, ви повинні зрозуміти... Ні, ви не зрозумієте, вибачте. Ви не розумієте, що відчуваєш, побачивши фотографії з Бучі, поспілкувавшись із людьми, що втекли. Знаючи, що знайому вам жінку чотири дні поспіль ґвалтували, а коли вона, нарешті, дісталася до Києва, її відразу повезли до психіатра. Ви не розумієте, яке це, коли російські солдати гвалтують дітей", - заявив міністр.

"Це не виправдання для тих, хто порушує правила ведення бойових дій на будь-якій ділянці лінії фронту. Але є деякі речі, які ви просто не можете зрозуміти, вибачте", - додав він.

Контекст

Американська газета The New York Times підтвердила справжність відео, що потрапило в мережу 4 квітня, на якому український військовий пострілом впритул вбиває російського солдата, взятого в полон.

Як пише видання, відео було знято неподалік від села Дмитрівка на захід від Києва, недалеко від міста Бучі, де після відступу військ рф були виявлені сотні вбитих мирних жителів.

Нагадаємо

Російські війська вийшли з Київської області, вони перемістили свої військові операції на Донбас. Радник голови офісу Михайло Подоляк у своєму Twitter повідомив про розстріляних людей зі зв'язаними руками на вулицях Бучі.

Відомий український ведучий і журналіст Дмитро Комаров показав відео зі звільненої України. За його словами, побачене ним збігається з розповідями - рашисти знищували чоловіче населення у віці від 18 до 60 років.

Крім того, Міноборони повідомили про виявлені мертві жіночі тіла на дорозі недалеко від Києва.

Міністерство закордонних справ Великої Британії зазначило, що країна збирає докази для Міжнародного кримінального суду за фактами знущання над мирним населенням у Бучі та інших містах України.