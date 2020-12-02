Кулеба заявил, что ряд стран НАТО поддерживает членство Украины в Альянсе

КИЕВ. 2 декабря. УНН. Ряд министров стран-членов НАТО в своих выступлениях во время заседания Североатлантического совета заявили, что принципиально поддерживают предоставление Украине членства в Альянсе. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, который принял участие в заседании Североатлантического совета НАТО при участии Украины и Грузии, посвященном проблемам безопасности в регионе Черного моря, передает УНН со ссылкой на пресс-службу МИД.