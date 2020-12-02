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Кулеба заявил, что ряд стран НАТО поддерживает членство Украины в Альянсе

Кулеба заявил, что ряд стран НАТО поддерживает членство Украины в Альянсе

Киев  •  УНН

 • 19922 просмотра

КИЕВ. 2 декабря. УНН. Ряд министров стран-членов НАТО в своих выступлениях во время заседания Североатлантического совета заявили, что принципиально поддерживают предоставление Украине членства в Альянсе. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, который принял участие в заседании Североатлантического совета НАТО при участии Украины и Грузии, посвященном проблемам безопасности в регионе Черного моря, передает УНН со ссылкой на пресс-службу МИД.

Кулеба подчеркнул, что проведение заседания САС НАТО на уровне глав внешнеполитических ведомств с участием Украины и Грузии является четким сигналом неизменной поддержки НАТО процесса реформ и евроатлантического курса обеих стран, отметили в МИД.

"Я подробно проинформировал членов о милитаризации Россией как государством-оккупантом временно оккупированного Крыма. С конкретными цифрами, свидетельствами о ее негативном влиянии на безопасность черноморского региона. Кроме того, признаки нуклеаризации полуострова представляют собой серьезную угрозу режиму ядерного нераспространения", - заявил глава МИД Украины по итогам встречи.

Министр проинформировал участников встречи о стремлении Украины стать членом Альянса: "Мы хотим больше взаимодействия с Альянсом, в том числе более учений НАТО в Украине. Я отметил, что Украина в дальнейшем движется к членству в Альянсе и ожидает предоставления Плана действий по членству".

Дмитрий Кулеба отметил, что некоторые министры иностранных дел государств-членов НАТО в своих выступлениях говорили об инициативе Украины "Крымская Платформа". Участники встречи также приветствовали получения Украиной статуса Партнера с расширенными возможностями НАТО.

"Ряд министров в своих выступлениях также заявили, что принципиально поддерживают предоставление Украине членства в НАТО", - отметил Дмитрий Кулеба.

Дмитрий Кулеба пригласил государства-члены Альянса принять активное участие в реализации "Крымской платформы", которая призвана объединить под своим "зонтиком" рассмотрение всех аспектов вопроса временно оккупированного Крыма, в частности безопасность в широком регионе Черного моря. Он также проинформировал о продолжающихся нарушениях РФ норм международного гуманитарного права в Крыму, в частности принудительном призове граждан Украины в ряды вооруженных сил РФ.

"Существенное ухудшение ситуации в регионе Черного моря угрожает не только непосредственно причерноморским странам, но и государствам Южной Европы, Ближнего Востока и Северной Африки. Поэтому я приветствую готовность НАТО к большему включению в безопасность региона Черного моря и усилению взаимодействия с Украиной и Грузией", - подчеркнул Дмитрий Кулеба.

Министр отметил, что продолжение участия Украины в международных операциях по поддержанию мира и безопасности под руководством НАТО и проведение в Одессе запланированных на май 2021 года совместных командно-штабных учений Украина-НАТО "Нерушимая устойчивость" будет способствовать углублению взаимодействия Украины с Альянсом в реагировании на кризисные ситуации и противодействия гибридным угрозам.

Как сообщал УНН, Украина ожидает увидеть в новой стратегии НАТО на 10 лет перспективу получения Плана действий по членству в организации.

Украинские Национальные Новости

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