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Кулеба заявив, що низка країн НАТО підтримує членство України в Альянсі

Кулеба заявив, що низка країн НАТО підтримує членство України в Альянсі

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 грудня. УНН. Низка міністрів країн-членів НАТО у своїх виступах під час засідання  Північноатлантичної ради заявили, що принципово підтримують надання Україні членства в Альянсі. Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, який взяв участь у засіданні Північноатлантичної ради НАТО за участі України та Грузії, присвяченому проблемам безпеки в регіоні Чорного моря, передає УНН із посиланням на пресслужбу МЗС.

Кулеба підкреслив, що проведення засідання ПАР НАТО на рівні глав зовнішньополітичних відомств за участю України та Грузії є чітким сигналом незмінної підтримки Альянсом процесу реформ та євроатлантичного курсу обох країн, відзначили у МЗС.

“Я детально поінформував членів Альянсу про мілітаризацію Росією як державою-окупантом тимчасово окупованого Криму. З конкретними цифрами, свідченнями про її негативний вплив на безпеку чорноморського регіону. Крім того, ознаки нуклеаризації півострова представляють собою серйозну загрозу режиму ядерного нерозповсюдження”, — заявив глава МЗС України за підсумками зустрічі.

Міністр поінформував учасників зустрічі про прагнення України стати членом Альянсу: “Ми хочемо більше взаємодії з Альянсом, зокрема більше навчань НАТО в Україні. Я наголосив, що Україна надалі рухається до членства в Альянсі та очікує надання Плану дій щодо членства”.

Дмитро Кулеба зазначив, що деякі міністри закордонних справ держав-членів НАТО у своїх виступах згадували ініціативу України “Кримська Платформа”. Учасники зустрічі також вітали отримання Україною статусу Партнера з розширеними можливостями НАТО.

“Низка міністрів у своїх виступах також заявили, що принципово підтримують надання Україні членства в НАТО”, — зауважив Дмитро Кулеба.

Дмитро Кулеба запросив держави-члени Альянсу взяти активну участь у реалізації “Кримської платформи”, яка покликана об’єднати під своєю “парасолькою” розгляд всіх аспектів питання тимчасово окупованого Криму, зокрема безпеку в широкому регіоні Чорного моря. Він також поінформував про триваючі порушення РФ норм міжнародного гуманітарного права в Криму, зокрема примусовий призов громадян України до лав збройних сил РФ.

“Суттєве погіршення безпекової ситуації у регіоні Чорного моря загрожує не лише безпосередньо причорноморським країнам, але й державам Південної Європи, Близького Сходу та Північної Африки. Тому я вітаю готовність НАТО до більшого залучення у безпеку регіону Чорного моря та посилення взаємодії з Україною та Грузією”, — наголосив Дмитро Кулеба.

Міністр зазначив, що продовження участі України у міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки під проводом НАТО і проведення в Одесі запланованих на травень 2021 року спільних командно-штабних навчань Україна-НАТО “Непорушна стійкість” сприятиме поглибленню взаємодії України з Альянсом у реагуванні на кризові ситуації та протидії гібридним загрозам.

Як повідомляв УНН, Україна очікує побачити у новій стратегії НАТО на 10 років перспективу отримання Плану дій щодо членства в організації.

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