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Кулеба: есть 5 сценариев развития событий на Донбассе, сейчас события развиваются по первому

Киев • УНН

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КИЕВ. 24 декабря. УНН. Существует 5 сценариев развития событий на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей Совета национальной безопасности и обороны Украины, пока события развиваются по первому сценарию. Об этом в эфире телеканала “Украина 24” заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает УНН.

Кулеба: есть 5 сценариев развития событий на Донбассе, сейчас события развиваются по первому

“Есть решение Совета национальной безопасности и обороны, в котором есть 5 сценариев развития событий на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Сейчас события развиваются по первому сценарию”, — сказал министр.

Он отметил, что когда украинские политики говорят о “плане Б”, они очевидно “артикулируют мнение о невозможности бесконечно находиться в нынешней модальности процесса”.

“Но потенциал минского процесса и нормандского формата еще не исчерпан”, — подчеркнул министр.

Как сообщал УНН, недавно Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что СНБО готовит новое решение касательно ситуации на востоке Украины.

Напомним, ранее на этой неделе вице-премьер Алексей Резников заявил, что Украина в вопросе мирного урегулирования конфликта ситуации на Донбассе уже сейчас работает над планом Б.

Советник по информационной политике делегации Украины в ТКГ Алексей Арестович пояснил, что о “плане Б” касательно Донбасса речи не идет пока существует нормандский формат.

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