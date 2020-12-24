Кулеба: є 5 сценаріїв розвитку подій на Донбасі, зараз події розгортаються за першим

“Є рішення Ради національної безпеки та оборони, в якому є 5 сценаріїв розвитку подій на окупованих територіях Донецької та Луганської областей. Зараз події розгортаються за першим сценарієм”, — сказав міністр.

Він зазначив, що коли українські політики говорять про “план Б”, вони очевидно “артикулюють думку про неможливість безкінечно знаходитись у нинішній модальності процесу”.

“Але потенціал мінського процесу і нормандського формату ще не вичерпаний”, — підкреслив міністр.

Як повідомляв УНН, нещодавно Секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов заявив, що РНБО готує нове рішення щодо ситуації на сході України.



Нагадаємо, раніше цього тижня віце-прем’єр Олексій Резніков заявив, що Україна в питанні мирного врегулювання конфлікту ситуації на Донбасі вже зараз працює над планом Б.



Радник з інформаційної політики делегації України у ТКГ Олексій Арестович пояснив, що про “план Б” щодо Донбасу не йдеться поки існує нормандський формат.