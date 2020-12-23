Арестович пояснив, чому про “план Б” щодо Донбасу поки не йдеться

“План Б” — це фігура мови. Поки нормандський формат існує, тривають переговори в рамках ТКГ — все йде за планом. Поки все йде за форматом, ні про який “план Б” не йдеться", — зазначив Арестович.

Зазначимо, віце-прем’єр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій і заступник голови делегації України у Тристоронній контактній групі Олексій Резніков заявляв, що Україна в питанні мирного врегулювання конфлікту ситуації на Донбасі вже зараз працює над планом Б.

Як повідомляв УНН, Арестович розкрив план "Б" Зеленського щодо Донбасу.

Раніше віце-прем'єр Олексій Резніков заявив, що український "план Б" полягає в тому, щоб робити кроки по реінтеграції Донбасу і Криму вже сьогодні, незалежно від того, коли закінчиться окупація.