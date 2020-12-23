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Арестович пояснив, чому про “план Б” щодо Донбасу поки не йдеться

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 грудня. УНН. Радник з інформаційної політики делегації України у ТКГ Олексій Арестович пояснив, що про “план Б” щодо Донбасу не йдеться поки існує нормандський формат. Про це повідомляє УНН із посиланням на Україна 24.

Арестович пояснив, чому про “план Б” щодо Донбасу поки не йдеться

“План Б” — це фігура мови. Поки нормандський формат існує, тривають переговори в рамках ТКГ — все йде за планом. Поки все йде за форматом, ні про який “план Б” не йдеться", — зазначив Арестович.

Зазначимо, віце-прем’єр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій і заступник голови делегації України у Тристоронній контактній групі Олексій Резніков заявляв, що Україна в питанні мирного врегулювання конфлікту ситуації на Донбасі вже зараз працює над планом Б.

Як повідомляв УНН, Арестович розкрив план "Б" Зеленського щодо Донбасу.

Раніше віце-прем'єр Олексій Резніков заявив, що український "план Б" полягає в тому, щоб робити кроки по реінтеграції Донбасу і Криму вже сьогодні, незалежно від того, коли закінчиться окупація.

Українські Національні Новини

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