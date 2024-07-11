Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба провел встречу с высоким представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем, на которой обсудили пути ускорения поставок средств ПВО в Украину, использование замороженных активов россии, а также оказание дальнейшей помощи ЕС в восстановлении Украины, сообщает УНН со ссылкой на МИД.

Детали

Как указали в МИД, дипломаты обсудили пути ускорения поставок оружия и боеприпасов в Украину, в частности средств противовоздушной обороны, в связи с увеличением интенсивности ударов со стороны россии.

Я также подчеркнул важность дальнейшего увеличения европейского оборонно-промышленного производства и повторно обратился к правительствам ЕС с просьбой направить инвестиции непосредственно к украинским производителям вооружений. Украинские компании могут производить больше, если будут иметь больше ресурсов, а инвестиции в них - это самый быстрый способ предоставить дополнительное оружие нашим воинам на фронте - отметил Кулеба.

К тому же, как сообщается, дипломаты обсудили использование замороженных активов россии в пользу Украины и уделили особое внимание дальнейшей помощи ЕС в восстановлении Украины.

Кулеба также поблагодарил ЕС за готовность предоставить дополнительное оборудование и помощь в восстановлении больницы "Охматдет" в Киеве.

Кулеба встретился с Блинкеном в Вашингтоне: обсудили противовоздушную оборону Украины и саммит НАТО