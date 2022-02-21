Кулеба: Украина требует созвать заседание Совета Безопасности ООН
Киев • УНН
КИЕВ. 22 февраля. УНН. Министр иностранных дел Украины на своей странице в Twitter написал, что Украина требует созвать заседание Совета Безопасности ООН из-за признания Россией "псевдореспублик". Об этом сообщает УНН.
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"Украина требует созвать заседание Совета Безопасности ООН в связи с противоправными действиями Российской Федерации. Соответствующее обращение уже передано в Совбез.", - Говорится в сообщении.
Добавим
Глава НАТО осуждает признании Россией сепаратистских регионов в Украине.
Напомним
Путин признал независимость "Л/ДНР".