Глава НАТО засуджує визнання Росією сепаратистських регіонів в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 22 лютого. УНН. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг засудив визнання Росією самопроголошених Донецької та Луганської народних республік, заявивши, що цей крок «ще більше підриває» суверенітет і територіальну цілісність України. Про це повідомляє УНН з посиланням на CNN.
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Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг у понеділок засудив визнання Росією самопроголошених Л/ДНР, заявивши, що цей крок «ще більше підриває» суверенітет і територіальну цілісність України.
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«Я засуджую рішення Росії визнати самопроголошені «Донецьку народну республіку» і «Луганську народну республіку». Це ще більше підриває суверенітет і територіальну цілісність України, підриває зусилля щодо врегулювання конфлікту та порушує Мінські угоди , учасником яких є Росія», – сказав Столтенберг.
Столтенберг звинуватив Росію в тому, що вона "продовжує розпалювати конфлікт на сході України, надаючи фінансову та військову підтримку сепаратистам», додавши, що Москва «також намагається створити привід для чергового вторгнення в Україну».
«У 2015 році Рада Безпеки ООН, до складу якої входить Росія, підтвердила повну повагу до суверенітету, незалежності та територіальної цілісності України. Донецьк і Луганськ є частиною України», – продовжив він.
Столтенберг заявив, що НАТО підтримує суверенітет і територіальну цілісність України в межах і сказав, що Альянс закликає Росію вибрати шлях дипломатії і негайно скасувати своє масове військове нарощування в та навколо України, а також вивести свої сили з України відповідно до її міжнародних зобов’язань та зобов’язань.
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