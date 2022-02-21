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Глава НАТО осуждает признание Россией сепаратистских регионов в Украине

Глава НАТО осуждает признание Россией сепаратистских регионов в Украине

Киев • УНН

 • 84155 просмотра

КИЕВ. 22 февраля. УНН. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг осудил признание Россией самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, заявив, что этот шаг "еще больше подрывает суверенитет и территориальную целостность Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNN.

Детали

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в понедельник осудил признание Россией самопровозглашенных Л/ДНР, заявив, что этот шаг "еще больше подрывает суверенитет и территориальную целостность Украины.

Цитата

"Я осуждаю решение России признать самопровозглашенные "Донецкую народную республику" и "Луганскую народную республику". Это еще больше подрывает суверенитет и территориальную целостность Украины, подрывает усилия по урегулированию конфликта и нарушает Минские соглашения , участником которых является Россия", - сказал Столтенберг.

Столтенберг обвинил Россию в том, что она "продолжает разжигать конфликт на востоке Украины, оказывая финансовую и военную поддержку сепаратистам", добавив, что Москва также пытается создать предлог для очередного вторжения в Украину".

"В 2015 году Совет Безопасности ООН, в состав которого входит Россия, подтвердил полное уважение к суверенитету, независимости и территориальной целостности Украины. Донецк и Луганск являются частью Украины", - продолжил он.

Столтенберг заявил, что НАТО поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах и сказал, что Альянс призывает Россию выбрать путь дипломатии и немедленно отменить свое массовое военное наращивание в и вокруг Украины, а также вывести свои силы из Украины в соответствии с ее международных обязательств и обязательств.

Напомним

Путин признал независимость "Л/ДНР".

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