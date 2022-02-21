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Кулеба: Україна вимагає скликати засідання Ради Безпеки ООН

Кулеба: Україна вимагає скликати засідання Ради Безпеки ООН

Київ • УНН

 • 101468 перегляди

КИЇВ. 22 лютого. УНН. Міністр закордонних спав України на своїй сторінці у Twitter написав, що Україна вимагає скликати засідання Ради Безпеки ООН через визнання Росією "псевдореспублік". Про це повідомляє УНН.

Цитата

"Україна вимагає скликати засідання Ради Безпеки ООН у зв’язку із протиправними діями Російської Федерації. Відповідне звернння вже передано в Радбез.", - йдеться у повідомленні.

Додамо

Глава НАТО засуджує визнання Росією сепаратистських регіонів в Україні.

Нагадаємо

Путін визнав незалежність "Л/ДНР".

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