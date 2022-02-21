Кулеба: Україна вимагає скликати засідання Ради Безпеки ООН
Київ • УНН
КИЇВ. 22 лютого. УНН. Міністр закордонних спав України на своїй сторінці у Twitter написав, що Україна вимагає скликати засідання Ради Безпеки ООН через визнання Росією "псевдореспублік". Про це повідомляє УНН.
Цитата
"Україна вимагає скликати засідання Ради Безпеки ООН у зв’язку із протиправними діями Російської Федерації. Відповідне звернння вже передано в Радбез.", - йдеться у повідомленні.
Додамо
Глава НАТО засуджує визнання Росією сепаратистських регіонів в Україні.
Нагадаємо
Путін визнав незалежність "Л/ДНР".